Форвард «Олимпиакоса» Принтезис — MVP 22 тура Евролиги

Форвард «Олимпиакоса»признан самым ценным игроком 22 тура регулярного первенства Евролиги. В матче с литовским «Жальгирисом» греческий баскетболист набрал 17 очков, совершил 10 подборов, отдал 2 передачи и сделал 2 перехвата. Рейтинг его эффективности составил 30, а «Олимпиакос» победил — 73:64.Вторым по рейтингу эффективности в туре с показателем 29 стал игрок московского ЦСКА. В матче с «Црвеной Звездой» (102:80) он набрал 18 очков, совершил 5 подборов и 3 перехвата.