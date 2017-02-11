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175 лет назад
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Ургант выполнил обещание и забил сверху на Матче всех звёзд Лиги ВТБ
11 февраля 2017, суббота. 21:21.
Баскетбол
Телеведущий и шоумен
Иван Ургант
забил сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Сделал это ведущий при помощи лестницы.
Посмотреть видео можно, перейдя по
ссылке
.
Ранее
Ургант обещал
, что забросит мяч сверху на Матче всех звёзд.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Матч звёзд Единой лиги ВТБ
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Новости. Баскетбол
11 февраля 2017, суббота
21:21
Ургант выполнил обещание и забил сверху на Матче всех звёзд Лиги ВТБ
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