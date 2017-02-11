В. Карасёв: по уровню организации Матча звёзд мы приближаемся к НБА

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями от Матча звёзд Единой лиги ВТБ в Сочи, в котором «Звёзды России» обыграли «Звёзд мира» со счётом 131:121.«Матч всех звёзд — это действительно праздник, шоу, и это событие очень полезно для развития баскетбола в России. Если честно, я даже не ожидал, что на трибунах собралось столько людей, много приехало из других городов, и сегодня они все получили удовольствие от просмотра такого шоу. По уровню организации подобного события мы приближаемся к НБА», — приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».