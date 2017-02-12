«Кливленд» разгромил «Денвер» "+16", Джеймс, Ирвинг и Йокич набрали по 27 очков

«Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете нанёс поражение «Денвер Наггетс» со счётом 125:109.«Наггетс» лишь в первой четверти дали бой действующим чемпионам, после чего «Кавальерс» захватили инициативу и довели матч до разгромной победы.В составе победителей лучшими стали, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач, а также— 27 очков. Среди игроков «Денвера» следует отметить, на счету которого 27 очков и 13 подборов.