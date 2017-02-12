Швед: такой атмосферы, как на Матче звёзд Лиги ВТБ, не видел даже в Штатах

Защитник «Химок»остался очень доволен уровнем организации и атмосферой на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.«Всё получилось просто здорово. Приятно, что собралось так много зрителей, я такого даже в Штатах не видел. Поддержка была отличной, и для нас важно, что мы добились победы. Здорово, если такое мероприятие будет проводиться ежегодно. Удалось пообщаться со многими друзьями-баскетболистами. Но это только два дня, завтра мы возвращаемся домой, и все мысли будут только о предстоящих клубных матчах. Сегодня я играл много, старался создавать моменты, чтобы они понравились зрителям», – цитирует Шведа официальный сайт клуба.Поединок завершился победой сборной России над сборной Мира со счётом 131:121.