Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Швед: такой атмосферы, как на Матче звёзд Лиги ВТБ, не видел даже в Штатах

12 февраля 2017, воскресенье. 09:31. Баскетбол
Защитник «Химок» Алексей Швед остался очень доволен уровнем организации и атмосферой на Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

«Всё получилось просто здорово. Приятно, что собралось так много зрителей, я такого даже в Штатах не видел. Поддержка была отличной, и для нас важно, что мы добились победы. Здорово, если такое мероприятие будет проводиться ежегодно. Удалось пообщаться со многими друзьями-баскетболистами. Но это только два дня, завтра мы возвращаемся домой, и все мысли будут только о предстоящих клубных матчах. Сегодня я играл много, старался создавать моменты, чтобы они понравились зрителям», – цитирует Шведа официальный сайт клуба.

Поединок завершился победой сборной России над сборной Мира со счётом 131:121.
Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Швед Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Новости. Баскетбол
12 февраля 2017, воскресенье
09:31 Швед: такой атмосферы, как на Матче звёзд Лиги ВТБ, не видел даже в Штатах
09:17 «Даллас» разгромил «Орландо» «+32», Мэттьюз набрал 20 очков
08:50 «Бостон» оказался сильнее «Юты», Хэйворд набрал 31 очко, Томас — 29
08:45 40 очков Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Финикс» "+31"
08:00 Данк Урганта, Михеева против Корстин и «Патриот» Воронцевича. Фото с Матча звёзд
07:43 47 очков Уэстбрука не спасли «ОКС» от домашнего поражения «Голден Стэйт»
07:38 «Филадельфия» прервала 13-матчевую победную серию «Майами»
06:23 «Кливленд» разгромил «Денвер» "+16", Джеймс, Ирвинг и Йокич набрали по 27 очков
05:28 «Милуоки» оказался сильнее «Индианы», Майлз набрал 23 очка, Адетокунбо — 20
04:52 Кириленко: 10 тыс. болельщиков в Сочи доказывают, как в России любят баскетбол
03:49 Дабл-дабл Гриффина помог «Клипперс» победить в Шарлотт
01:00 Карасёв пожертвовал призовые за победу в конкурсе трёхочковых больной девочке
00:39 Конкурс данков Матча звёзд Единой лиги ВТБ
11 февраля 2017, суббота
23:42 В. Карасёв: по уровню организации Матча звёзд мы приближаемся к НБА
22:43 Воронцевич: не думаю, что поеду на «Патриоте» из Сочи в Москву
22:38 Воронцевич — MVP Матча звёзд Единой лиги ВТБ
22:16 Элегар забил сверху на Матче звёзд Лиги ВТБ с помощью Марии Командной
21:50 «Звёзды России» обыграли «Звёзд мира» в Матче всех звёзд Лиги ВТБ
21:21 Ургант выполнил обещание и забил сверху на Матче всех звёзд Лиги ВТБ
21:12 Янис Тимма выиграл конкурс данков Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ
20:47 С. Карасёв выиграл конкурс трёхочковых бросков Матча звёзд Лиги ВТБ
19:48 Миннерат: здорово стать участником Матча всех звёзд Лиги ВТБ
19:00 Болельщики «Барселоны» размахивали белыми платками после матча с «Галатасараем»
17:55 Кириленко: в Сочи отличная атмосфера. Думаю, нас ждёт крутой матч
16:53 Форвард «Олимпиакоса» Принтезис — MVP 22 тура Евролиги
16:33 Дюрант: я не такой крутой, матч в Оклахома-Сити будет эмоциональным
15:51 «Майами» выдал третью по длине победную серию в своей истории
15:41 Де Коло: на Матче всех звёзд главное – получить удовольствие от игры
15:22 Мейкер: я стану MVP и многократным чемпионом НБА
14:51 Воронов: для МВЗ полгода тренировал Параховского бросать из-за дуги
14:46 Моня: из Матча всех звёзд получится настоящий баскетбольный пир
14:40 Швед: ещё в самолёте понял, что Матч всех звёзд будет весёлым
14:33 С. Карасёв: хочу исполнить данк через Тимму. И чтобы он не забил через меня
14:24 Шикарные пасы Теодосича и Колома – в топ-10 тура Евролиги
14:00 «Голден Стэйт» возьмёт в Оклахома-Сити в три раза больше охранников, чем обычно
13:14 Колюшкин: конкурс данков будет самым важным в моей жизни
13:08 Колесников: проблем с коммуникацией у звёзд России точно не будет
12:52 Итудис согласился стать главным тренером сборной Греции
12:41 Янис Тимма: на конкурсе данков наверняка потребуется импровизация
12:38 Элегар: у больших парней данки получаются лучше, чем у защитников
12:32 Е. Пашутин: любимый игрок в составе «Звёзд мира»? Конечно, Лэнгфорд!
12:27 Лэнгфорд: МВЗ Лиги ВТБ – лучшее баскетбольное событие в моей карьере
12:24 Джош Адамс: попытаюсь завести публику в Сочи, как Винс Картер в 2000-м
12:21 Е. Пашутин: Матч звёзд должен получиться красивым и результативным
11:58 Быков: атмосфера на Матче звёзд очень похожа на атмосферу в сборной
Все новости RSS
Сможет ли Тимофей Мозгов вернуться в стартовый состав «Лейкерс»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+