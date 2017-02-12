Дюрант: думал, что в Оклахома-Сити меня будут освистывать сильнее

Для лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз»не стал сюрпризом недружелюбный приём публики во время выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер».«Честно говоря, думал, что меня будут освистывать немного сильнее. Оказывать таким образом давление на игрока соперника весело. Поэтому я должен был принять это.В моей жизни бывали и худшие моменты. Меня списывали со счетов ещё до рождения. Так что ничего нового я не узнал», – цитирует Дюранта ESPN.Встреча завершилась победой «Голден Стэйт» со счётом 130:114, а форвард в ней набрал 36 очков и совершил 9 подборов.