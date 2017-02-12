Др. Грин: болельщики «Оклахома-Сити» относятся к Дюранту как к бывшей девушке

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз»прокомментировал недружелюбный приём болельщикам «Оклахома-Сити Тандер» своего партнёра«Думаю, болельщики «Оклахома-Сити» могли бы как-то выразить уважение к тому, что Дюрант сделал для их команды. А то это выглядит похожим на разрыв отношений с девушкой. Когда впервые видишь её после этого, то хочешь почувствовать, что ей тебя не хватает. Хочешь сделать что-то, чтобы она ощутила, что напрасно тебя бросила. Тут случилось то же самое», – цитирует Грина ESPN.