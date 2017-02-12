«Портленд» обменял Мэйсона Пламли в «Денвер» на Юсуфа Нуркича

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял центрового Мэйсона Пламли и право выбора в первом раунде на драфте-2018 в «Денвер Наггетс» на центрового Юсуфа Нуркича и драфт-пик первого раунда 2017 года, сообщает SB Nation.
Гарантированная часть контракта Пламли истекает грядущим летом, когда он станет ограниченно свободным агентом. Нуркич станет ограниченно свободным агентом летом 2018 года. За следующий сезон он заработает $ 2,9 млн.
В нынешнем сезоне Нуркич набирает в среднем 8,0 очка и 5,8 подбора за игру. Пламли — 11,1 очка и 7,9 подбора.