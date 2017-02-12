Ларри Сандерс может вернуться в НБА до перерыва на Матч звёзд

Один из клубов НБА предложил контракт центровому Ларри Сандерсу и может заключить контракт с ним до Матча звёзд, сообщает Woelfels Press Box.
«Многие команды проявили интерес к Ларри. У нас уже есть предложение. В какой-то момент мы подпишем контракт. Возможно, к перерыву на Матч звёзд», — рассказал агент Сандерса Джоэл Белл.
Сандерс в феврале 2015 года расторг контракт с «Милуоки Бакс» по личным причинам и прошёл курс лечения от депрессии. До этого он дважды получал дисквалификации за употребление марихуаны. За пятилетнюю карьеру в лиге он набирал по 6,5 очка и совершал по 5,8 подбора в среднем за игру.