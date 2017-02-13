Дюрант и Уэстбрук поужинали в одном ресторане, но порознь

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз»и защитник «Оклахома-Сити Тандер»поужинали в одном ресторане после встречи команд. Бывшие одноклубники сидели в разных частях заведения и не общались друг с другом, сообщает ESPN.Ранее Дюрант пытался полностью забронировать этот ресторан на вечер матча, но получил отказ.«Я сказал, что извиняюсь, но не могу сделать это, потому что должен быть честен: после матчей ко мне приходит много людей», — рассказал владелец заведения Дейв Осборн.