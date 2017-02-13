Кириленко: Матч звёзд в Сочи был проведён в лучших традициях НБА

Президент РФБсравнил Матчи звёзд НБА и Единой лиги ВТБ.«Если раньше я всегда ловил себя на мысли, что мы не дотягиваем до уровня НБА, то в Сочи всё было сделано в лучших традициях. Болельщики приехали со всей страны и под завязку забили трибуны дворца спорта «Большой». Игроки продемонстрировали обилие красивых моментов, но при этом в их действиях не было безалаберности. В третьей четверти все стали действовать в защите жёстче, а концовка и вовсе прошла в бескомпромиссной борьбе. Никто не хотел уступать. Также мне понравились и все элементы шоу – концерт, конкурсы, выступление группы поддержки. Как всегда, здорово сделал свою работу и Иван Ургант», – приводят слова Кириленко «Известия».Напомним, что Кириленко принимал участие в Матче звёзд НБА — 2004, который проходил в Лос-Анджелесе.