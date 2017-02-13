Кортни Ли: игрокам «Нью-Йорка» было важно победить «Сан-Антонио»

Защитник «Нью-Йорк Никс»допускает, что победа над «Сан-Антонио Спёрс» (94:90) может положительно повлиять на дальнейшее выступление команды в регулярном чемпионате НБА.«Над нами была большая, негативная туча. Мы позволили ей добраться до нас. Некоторые парни могут говорить, что они не обращают внимания на всю эту ситуацию. Но в какой-то момент ты устаёшь от этого. Так что нам было важно выйти на паркет и победить «Сан-Антонио». Возможно, это поможет нам наладить наши дела», – приводит слова Ли ESPN.