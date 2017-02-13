Попович: отсутствие скандалов в «Сан-Антонио» делает мою работу легче

Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после матча с «Нью-Йорк Никс» (90:94) не стал отвечать на вопросы журналистов об инциденте с Чарльзом Оукли и об отношениях между Филом Джексоном и Кармело Энтони, но признался, что отсутствие подобных скандалов помогает ему в тренерской работе.
«У меня нет прибора, который позволял бы мне измерять уровень скандалов, но могу заверить вас, что отсутствие подобных драм в «Сан-Антонио» делает мою работу легче. Победы делают всё вокруг лучше. Трава становится зеленее, а небо голубее, когда вы побеждаете», – приводит слова Поповича ESPN.