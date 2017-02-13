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175 лет назад 2016
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Попович: отсутствие скандалов в «Сан-Антонио» делает мою работу легче

13 февраля 2017, понедельник. 13:57. Баскетбол
Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после матча с «Нью-Йорк Никс» (90:94) не стал отвечать на вопросы журналистов об инциденте с Чарльзом Оукли и об отношениях между Филом Джексоном и Кармело Энтони, но признался, что отсутствие подобных скандалов помогает ему в тренерской работе.

«У меня нет прибора, который позволял бы мне измерять уровень скандалов, но могу заверить вас, что отсутствие подобных драм в «Сан-Антонио» делает мою работу легче. Победы делают всё вокруг лучше. Трава становится зеленее, а небо голубее, когда вы побеждаете», – приводит слова Поповича ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Никс Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Кармело Энтони
Новости. Баскетбол
13 февраля 2017, понедельник
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