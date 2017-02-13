Ватутин: Итудис не смог бы с должной концентрацией совмещать две должности

Президент ЦСКАпрокомментировал решение главного тренера командыотказаться от должности наставника сборной Греции.«Безусловно, работа в национальной сборной — большая честь для любого тренера. Мы очень ценим, что греческая федерация обратила свой выбор на наставника ЦСКА, и я лично с огромным уважением отношусь к господину Василакополусу как к яркому лидеру европейского баскетбола. В то же время национальная сборная — это не только вызов, но и огромная нагрузка, ответственность и давление.Возможный отъезд Итудиса в сборную связан с множеством беспокоящих нас факторов. Будучи тренером сборной, Димитрис полноценно не восстановится физически и психологически после изнуряющего клубного сезона, не сможет с должной концентрацией совмещать занятость в сборной с участием в селекционной работе ЦСКА, в конце концов, будет вынужден пропустить значительную и важнейшую часть подготовительного сбора нашей команды. Все эти моменты вызывают вполне обоснованные опасения», – приводит слова Ватутина ТАСС.