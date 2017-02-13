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Мэтт Барнс: Казинс должен оставаться самим собой

13 февраля 2017, понедельник. 15:02. Баскетбол
Форвард «Сакраменто Кингз» Мэтт Барнс прокомментировал очередной технический фол центрового клуба Демаркуса Казинса, полученный в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (105:99).

«Мы с ним похожи. Очевидно, что он является звездой, а я – ролевым игроком. Но думаю, мы имеем одинаковую репутацию. Вы знаете, что я был молод и делал все эти вещи, которые он делает сейчас. Мне кажется, что я могу иногда давать ему советы.

Я пытался измениться на протяжении всей карьеры, и это не работало. Он должен оставаться самим собой, но сохранять голову холодной. Когда вы являетесь одним из лучших игроков, у вас появляется очень много обязанностей. Мы нуждаемся в Демаркусе, чтобы побеждать», – приводит слова Барнса ESPN.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Сакраменто Кингз Демаркус Казинс Мэтт Барнс
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