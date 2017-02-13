Елена Баранова не попадёт в Зал славы женского баскетбола США в 2017 году

Россиянка Елена Баранова не вошла в число финалисток, которые попадут в Зал славы женского баскетбола США. Баранова вошла в число 12 претенденток, но в финальную шестёрку не попала, сообщает официальный сайт Зала славы.
10 июня 2017 года в Зал славы будут введены игроки Шерил Свупс и Кара Волтерс, ветеран Луиз О'Нил, тренер Рик Инселл, функционер Кристина Грант и рефери Салли Белл.
Баранова стала первой европейкой, попавшей в женскую НБА, где участвовала в Матче звёзд — 2001. На её счету золотые медали Олимпиады-1992, титул чемпионки Европы 1991 и 2003 годов, звание MVP чемпионата мира — 1998 и победа в Евролиге.