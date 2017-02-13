«Кливленд» обменял Андерсена в «Шарлотт»

«Кливленд Кавальерс» обменяли центровогов «Шарлотт Хорнетс». В обмен «Кавальерс» получили и защищённый драфт-пик второго раунда, также заплатив «Хорнетс», сообщает обозреватель ESPN Марк Стайн.Андерсен не появится на площадке до конца сезона из-за травмы ахиллова сухожилия. «Кавальерс» было необходимо списать его из зарплатной ведомости, чего им и помогла достичь сделка с «Шарлотт». «Хорнетс» же за свои услуги получили денежное вознаграждение. Отданный ими драфт-пик хорошо защищён и наверняка не достанется «Кливленду».