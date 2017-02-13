20 очков Томпсона помогли «НН» одержать победу над «Калевом» в Единой лиге ВТБ

В Таллине состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в рамках которого местный «Калев» на своей площадке принимал «Нижний Новгород». По итогам встречи гости одержали победу со счётом 91:87. На большой перерыв нижегородцы ушли, уступая с разницей «-7». В третьей четверти гостям удалось сократить отставание на 2 очка, а в финальной успешно завершить погоню.У «Калева» лучшими самыми результативными игроками стали Райн Вейдеман и Демонте Харпер, набравшие по 22 очка. У «Нижнего Новгорода» отличился Дижон Томпсон, набравший 20 очков, а также совершивший 8 подборов.