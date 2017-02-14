Л. Джеймс и Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА

Форварды(«Кливленд Кавальерс») и(«Лос-Анджелес Клипперс») признаны лучшими игроками прошедшей недели в регулярном чемпионате НБА, сообщает пресс-служба ассоциации.Джеймс стал лучшим баскетболистом Восточной конференции. На минувшей неделе он набирал в среднем за матч 25,5 очка, а также совершал 5,8 подбора и отдавал 11,3 передачи. Леброн помог команде одержать 3 победы в 4 встречах.Гриффин признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог «Клипперс» победить в 2 играх из 3, набирая в среднем 26,0 очка, совершая 10,3 подбора и отдавая 8,0 передачи за матч.