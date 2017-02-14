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«Денвер» хочет летом заполучить Теодосича

14 февраля 2017, вторник. 02:45. Баскетбол
«Денвер Наггетс» заинтересован в подписании контракта с сербским разыгрывающим московского ЦСКА Милошем Теодосичем, сообщает Novosti.rs. По данным источника, «Денвер» хотел бы заполучить Милоша летом, когда он станет свободным агентом. В «Наггетс» готовы предложить Теодосичу контракт на несколько лет.

Кроме «Денвера», в услугах 29-летнего серба заинтересованы ещё два клуба НБА — «Юта Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс».

Отметим, что за «Наггетс» уже выступает партнёр Теодосича по сборной Сербии, центровой Никола Йокич.

В нынешнем сезоне Теодосич провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 11,6 очка и отдавая 6,3 передачи.
Источник: Novosti.rs Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс ПБК ЦСКА Милош Теодосич НБА
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