«Денвер» хочет летом заполучить Теодосича

«Денвер Наггетс» заинтересован в подписании контракта с сербским разыгрывающим московского ЦСКА Милошем Теодосичем, сообщает Novosti.rs. По данным источника, «Денвер» хотел бы заполучить Милоша летом, когда он станет свободным агентом. В «Наггетс» готовы предложить Теодосичу контракт на несколько лет.
Кроме «Денвера», в услугах 29-летнего серба заинтересованы ещё два клуба НБА — «Юта Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс».
Отметим, что за «Наггетс» уже выступает партнёр Теодосича по сборной Сербии, центровой Никола Йокич.
В нынешнем сезоне Теодосич провёл 9 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 11,6 очка и отдавая 6,3 передачи.