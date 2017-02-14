«Сан-Антонио» оказался сильнее «Индианы», Леонард набрал 32 очка, Джордж — 27

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на выезде выиграл у «Индианы Пэйсерс» со счётом 110:106.«Пэйсерс» вели в счёте большую часть первой половины встречи, но развить преимущество не сумели. После перерыва команды действовали на равных, а исход противостояния определился в концовке заключительной четверти, которую лучше провели гости.Самым результативным игроком встречи стализ «Сан-Антонио», набравший 32 очка. В составе хозяев лучшим с 27 очками оказался