29 очков Томаса помогли «Бостону» увезти победу из Далласа

«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде выиграл у «Даллас Маверикс» со счётом 111:98.
Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 11 очков. После перерыва игрокам «Далласа» удалось выравнять игру и восстановить равновесие, однако в заключительной четверти они вновь отдали сопернику инициативу и позволили «Бостону» довести матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал Айзея Томас из «Бостона», набравший 29 очков. В составе «Далласа» лучшим с 20 очками оказался Йоги Феррелл.