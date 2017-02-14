«Нью-Орлеан» одолел «Финикс», несмотря на 37 очков Бледсо

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде выиграл у «Финикс Санз» со счётом 110:108.Во второй четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, однако «Пеликанс» удалось выравнять игру. Вторая половина встречи проходила в равной борьбе, а исход противостояния определился в концовке заключительной четверти. При счёте 108:107 в пользу «Финикса»вывел свою команду вперёд, после чегореализовал один штрафной бросок из двух, установив окончательный счёт.Самым результативным игроком встречи стал лидер «Финикса», набравший 37 очков. В составе победителей лучшим оказался Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.