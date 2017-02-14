«Нью-Орлеан» одолел «Финикс», несмотря на 37 очков Бледсо

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на выезде выиграл у «Финикс Санз» со счётом 110:108.
Во второй четверти преимущество хозяев достигало 12 очков, однако «Пеликанс» удалось выравнять игру. Вторая половина встречи проходила в равной борьбе, а исход противостояния определился в концовке заключительной четверти. При счёте 108:107 в пользу «Финикса» Энтони Дэвис вывел свою команду вперёд, после чего Тайрик Эванс реализовал один штрафной бросок из двух, установив окончательный счёт.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Финикса» Эрик Бледсо, набравший 37 очков. В составе победителей лучшим оказался Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.