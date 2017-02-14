«Атланта» в овертайме победила «Портленд», Дуайт Ховард оформил дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на своём паркете уступил «Атланте Хоукс» со счётом 104:109.Подопечныеотлично провели стартовую четверть, добыв преимущество «+7». Следующие два отрезка матча достались гостям, которые вышли вперёд на одно очко. В заключительной четверти у «Портленда» был шанс победить, однако форвард «Атланты»реализовал бросок с сиреной и перевёл игру в овертайм. Дополнительную пятиминутку лучше провели баскетболисты «Хоукс», опередившие своих оппонентов на пять очков.Самым результативным игроком встречи стал защитник «Трэйл Блэйзерс», который набрал 26 очков. В составе победителей стоит выделить Тима Хардуэя-младшего, набравшего 25 баллов, и, оформившего дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов.