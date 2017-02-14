Олдридж: нечестно, что в Матче звёзд будут участвовать 4 игрока «Голден Стэйт»

Форвард «Сан-Антонио Спёрс»считает, что заслужил место в составе команды Западной конференции на предстоящем Матче звёзд НБА.«Я стал старше, так что я не собираюсь идти домой и злиться из-за чего-либо. Но я считаю несправедливым, что в Матче звёзд будут участвовать четыре игрока «Голден Стэйт Уорриорз». Мы отстаём от них всего на несколько побед, но у нас только один игрок поедет на Матч звёзд», – приводит слова Олдриджа ESPN.В текущем регулярном чемпионате Ламаркус проводит на паркете по 32,3 минуты, собирая коллекцию из 17,4 очка, 7,4 подбора, 2,1 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за игру.