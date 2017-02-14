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175 лет назад
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Марк Газоль отдал передачу Картеру между ног Сколы
14 февраля 2017, вторник. 11:21.
Баскетбол
Центровой «Мемфис Гриззлиз»
Марк Газоль
в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (112:103) отдал передачу защитнику
Винсу Картеру
между ног форварда
Луиса Сколы
.
Газоль провёл на паркете 37 минут, собрав коллекцию из 19 очков, 9 подборов, 8 результативных передач, 1 перехвата и 1 блок-шота.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Мемфис Гриззлиз
Винс Картер
Луис Скола
Марк Газоль
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Новости. Баскетбол
14 февраля 2017, вторник
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