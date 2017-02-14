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175 лет назад 2016
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Астахов: будущее Ивановича в «Химках» зависит от результатов клуба

14 февраля 2017, вторник. 21:51. Баскетбол
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о целях команды на сезон, а также поделился мнением о будущем тренера Душко Ивановича.

«Основная задача — вернуться в Евролигу. Пока мы идём по нашему плану. Оказаться в Евролиге мы можем двумя путями — это выиграть Еврокубок или оказаться в финале Лиги ВТБ вместе с ЦСКА. Если же мы будем играть не против ЦСКА, то нам нужно выиграть Лигу ВТБ. Пока мы находимся в запланированном графике.
Что касается Душко Ивановича, то в любом процессе, тем в более в спорте, есть разные трения. На данный момент ситуация позитивная, нас всё устраивает. На данный момент у нас всё по плану, но что касается дальнейших взаимоотношений с Душко, то они будут зависеть от результатов, которые покажет команда в нынешнем сезоне», — рассказал Астахов в эфире канала «Химки-TV».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Душко Иванович Павел Астахов
Новости. Баскетбол
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