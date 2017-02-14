Астахов: будущее Ивановича в «Химках» зависит от результатов клуба

Генеральный директор «Химок»рассказал о целях команды на сезон, а также поделился мнением о будущем тренера«Основная задача — вернуться в Евролигу. Пока мы идём по нашему плану. Оказаться в Евролиге мы можем двумя путями — это выиграть Еврокубок или оказаться в финале Лиги ВТБ вместе с ЦСКА. Если же мы будем играть не против ЦСКА, то нам нужно выиграть Лигу ВТБ. Пока мы находимся в запланированном графике.Что касается Душко Ивановича, то в любом процессе, тем в более в спорте, есть разные трения. На данный момент ситуация позитивная, нас всё устраивает. На данный момент у нас всё по плану, но что касается дальнейших взаимоотношений с Душко, то они будут зависеть от результатов, которые покажет команда в нынешнем сезоне», — рассказал Астахов в эфире канала «Химки-TV».