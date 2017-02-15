«Нью-Йорк» снял с Оукли запрет на посещение матчей, но тот требует извинений

«Нью-Йорк Никс» снял запрет на посещение матчей команды, наложенный на бывшего игрокапосле инцидента с его участием во время поединка регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». Но Оукли недостаточно удовлетворён этим решением.«Дело не в посещении матчей. Дело в болельщиках. Я хочу, чтобы руководство «Нью-Йорка» извинилось перед ними. На данный момент я не соглашусь прийти на встречу «Никс» в качестве гостя владельца организации. Я сам ему об этом сказал. Я никогда ничего не просил и требую только уважения к болельщикам», – цитирует Оукли ESPN.