Иванович: игрокам «Химок» нужно сохранять терпение в матче с «Автодором»

Главный тренер «Химок»поделился ожиданиями от предстоящего поединка Единой лиги ВТБ против «Автодора».«По сравнению с первым матчем в Химках «Автодор» поменял несколько игроков, однако это по-прежнему очень быстрая команда, которая здорово играет транзитное нападение, совершает быстрые отрывы, баскетболисты много обыгрывают один в один. Мы должны остановить их транзишн, не допустить лёгких бросков, а также подборов под своим щитом. Для этого необходимо сохранять терпение.В составе «Автодора» есть отличные игроки — Колесников и Миннерат. Колесников – прекрасный снайпер, один из лучших в Лиге ВТБ: он забрасывает много лёгких мячей, бежит в атаку и хорошо играет на подборе в нападении. Миннерат – универсальный баскетболист, который может играть как под щитом, так и на периметре, бросает и обыгрывает один в один. У нас была неделя перерыва, но команда хорошо тренировалась и готова к этому матчу», – приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».