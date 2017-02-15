Карасёв: «Зенит» серьёзно настраивается на матч с ЦСКА и хочет взять реванш

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА.«Несмотря на то что у некоторых игроков есть незначительные жалобы по здоровью, думаю, к игре против ЦСКА мы будем полностью готовы, и все сильнейшие игроки будут в обойме, тот же Тулсон полностью оправился от травмы и тренируется в общей группе.Да, так сложилось, что прошлый матч мы играли без сильнейших игроков и потерпели крупное поражение, поэтому на эту встречу ребята настраиваются серьёзно и хотят взять реванш. Надеемся на горячую поддержку домашних трибун – при наших болельщиках мы сумеем дать противнику настоящий бой», – приводит слова Карасёва официальный сайт «Зенита».