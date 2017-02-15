Источник: ЦСКА не желает отпускать Теодосича в НБА

Руководство ЦСКА не желает отпускать разыгрывающего Милоша Теодосича в НБА, утверждает известный израильский журналист Дэвид Пик, который также отмечает, что летом серб может продлить контракт с московским клубом.
«Источники сообщили, что ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБА. Милошу же нравится Москва, популярность (в России), и он может продлить контракт, став самым высокооплачиваемым игроком в истории Евролиги», — написал Пик в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что к Теодосичу проявляет интерес «Денвер Наггетс».