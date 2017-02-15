Анциферов: не буду комментировать то, что происходило. Болельщики всё видели

Главный тренер «Автодора»намекнул на роль судей в поражении его клуба от «Химок» (109:118) в Единой лиге ВТБ.«Все видели, что наш настрой на сегодняшний поединок был просто сумасшедшим. Это была наша игра, но, к сожалению, не получилось победить. Именно в концовке допустили несколько глупых ошибок и позволили соперникам набрать лёгкие очки. Да, временами нам не везло.Не буду комментировать то, что происходило на паркете, поскольку мы и болельщики прекрасно всё видели. Надо обращать внимание в первую очередь на себя. Спасибо трибунам за сумасшедшую поддержку! Мы становимся лучше, но, к сожалению, не во всех аспектах.У Сергея Быкова травма. Сроки его возвращения в строй пока до конца неизвестны. Какой момент стал переломным в игре? Пожалуй, четыре подбора химчан на чужом щите в одной атаке в концовке поединка. Конечно, определённые обстоятельства не позволили нам развить успех раньше, когда мы вели с преимуществом в 3 очка, но даже не хочу это комментировать», — цитирует Анциферова сайт клуба.