Обрадович: «Астана» доставила «Локомотиву» проблемы, это была тяжёлая игра

Главный тренер «Локомотива-Кубани»прокомментировал победу подопечных над «Астаной» (67:59).«Это была тяжёлая игра для нас. «Астана» сражалась на протяжении трёх четвертей, причём не только с нами, но и с ЦСКА и «Химками» на выезде. Нам тоже они доставили немало проблем. Мы не начали с той энергией, с которой хотели, но когда мы добавили в агрессии, бросать стало намного проще.Не знаю, что насчёт недонастроя, но даже я уже начал немного готовиться к ЦСКА и «Химкам». Обычно я так не делаю, но если это можно использовать как оправдание за некоторые недочёты, то признаюсь. Возможно, у игроков тоже в голове мысли о следующих соперниках», — цитирует Обрадовича сайт клуба.