«Локомотив-Кубань» установил новый рекорд клуба по количеству побед подряд

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубань» установили новый клубный рекорд по количеству побед подряд. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ краснодарцы на домашнем паркете обыграли казахстанскую «Астану» — 67:59, продлив победную серию до 13 матчей. Это новый рекорд клуба, сообщает официальный сайт «Локомотива». До этого лучшим достижением краснодарцев были 12 побед подряд, добытые в сезоне-2015/16.В настоящее время «Локомотив-Кубань» занимает второе место в таблице Лиги ВТБ, уступая лишь московскому ЦСКА.