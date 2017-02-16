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Джинобили отдал эффектный пас не глядя Каваю Леонарду
16 февраля 2017, четверг. 11:27.
Баскетбол
Защитник «Сан-Антонио Спёрс»
Ману Джинобили
в
матче
регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (107:79) отдал эффектный пас не глядя форварда
Каваю Леонарду
.
Джинобили провёл на паркете 16 минут, собрав коллекцию из 2 очков, 2 подборов и 2 результативных передач.
Посмотреть видео можно, перейдя по
следующей ссылке
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Сан-Антонио Спёрс
Кавай Леонард
Ману Джинобили
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