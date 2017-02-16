УГМК обыграл «Надежду» в женской Евролиге

В женской Евролиге встречались две российские команды, лидирующие в группе B, – екатеринбургский УГМК и оренбургская «Надежда». УГМК победил со счётом 88:81.
«Надежда» выиграла первую четверть, после чего хозяйки паркета забрали преимущество в свои руки, закончив матч уверенной десятиминуткой со счётом 28:22.
Дабл-дабл удалось оформить Аманде Базокоу из «Надежды». На её счету 28 очков и 10 подборов.
УГМК продолжает возглавлять группу B, «Надежда» идёт на втором месте. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф Евролиги.