В. Карасёв: радует, что «Зенит» обыграл ЦСКА в их сильнейшем составе

Главный тренер петербургского «Зенита»остался доволен своими подопечными после их победы над ЦСКА (90:77) в Единой лиге ВТБ.«После разгромного поражения в Москве у нас был большой стимул взять реванш. Пусть тогда у нас отсутствовало несколько ключевых игроков, но это всё равно не снимает ответственности. Радует, что мы обыграли ЦСКА в их сильнейшем составе.Если убрать смазанную концовку, то мы очень прилично отыграли в защите, контролировали игру, а в нападении сыграли как команда. Мне сложно отметить кого-то одного, ведь сыграли все, пусть кто-то забил побольше, а кто-то поменьше. Многие забили больше 10 очков, все хорошо шли на подбор, каждый, кто выходил на площадку, усиливал игру», — цитирует Карасёва сайт клуба.