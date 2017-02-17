«Чикаго» одолел «Бостон», Батлер и Томас набрали по 29 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете выиграл у «Бостон Селтикс» со счётом 104:103.В первом периоде гости оторвались на 10 очков, однако не смогли развить преимущество. После перерыва команды действовали на равных, а исход противостояния определился в концовке заключительной четверти. При счёте 100:103 игроки «Чикаго»точно исполнили свои штрафные броски, на что «Бостон» не успел ответить точной атакой.Самыми результативными игроками встречи стали Батлер и, набравшие по 29 очков.