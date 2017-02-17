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Айзея Томас: мы выиграли у «Чикаго», но судья принял ужасное решение

17 февраля 2017, пятница. 09:21. Баскетбол
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас считает, что арбитры отобрали у его команды победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».

«Мы выиграли этот поединок. Победа была наша. Маркус Смарт отлично сыграл в защите против Джимми Батлера. Но судья принял ужасное решение. Это было неправильно», – цитирует Томаса ESPN.

Арбитры зафиксировали фол со стороны Смарта на Батлере при броске за 0,9 секунды до конца четвёртой четверти при счёте 102:103 в пользу «Бостона». Встреча завершилась победой «Чикаго» 104:103.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Чикаго Буллз Айзея Томас - игрок Джимми Батлер Маркус Смарт
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