Айзея Томас: мы выиграли у «Чикаго», но судья принял ужасное решение

Разыгрывающий «Бостон Селтикс»считает, что арбитры отобрали у его команды победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз».«Мы выиграли этот поединок. Победа была наша.отлично сыграл в защите против. Но судья принял ужасное решение. Это было неправильно», – цитирует Томаса ESPN.Арбитры зафиксировали фол со стороны Смарта на Батлере при броске за 0,9 секунды до конца четвёртой четверти при счёте 102:103 в пользу «Бостона». Встреча завершилась победой «Чикаго» 104:103.