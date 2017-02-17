Энтони Дэвис: уговариваю Джру Холидэя продлить контракт с «Нью-Орлеаном»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс»активно участвует в селекционной работе организации и стремится удержать ключевых игроков нынешнего состава.«Я уже веду работу, чтобы сохранить в команде разыгрывающего. Постоянно говорю с ним об этом. Конечно, решение он будет принимать самостоятельно, но все здесь хотят, чтобы он остался. Холидэй нужен коллективу, чтобы продолжать прогрессировать. Надеюсь, что в конце сезона Джру сделает выбор в нашу пользу», – передаёт слова Дэвиса ESPN.