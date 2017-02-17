Богачёв: Панин и Понкрашов будут готовы к матчу с «Панатинаикосом»

Президент казанского УНИКСазаявил, что баскетболисты командымогут сыграть в следующем матче Единой лиги ВТБ против «Химок».«Понкрашов уже тренируется с командой в полную силу, но перед игрой с «Нижним Новгородом» мы решили его поберечь. У Панина был небольшой надрыв мышцы, он приходит в себя. Оба игрока могут сыграть с «Химками», а к матчу Евролиги с «Панатинаикосом» точно должны быть готовы», — цитирует Богачёва «Р-Спорт».Матч с «Химками» УНИКС проведёт 20 февраля. Игра против «Панатинаикоса» состоится 24 февраля.