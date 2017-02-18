Источник: ЦСКА намерен вернуть Шведа

Руководство ЦСКА намерено вернуть в состав команды разыгрывающего защитника, который в данный момент выступает в составе подмосковных «Химок», сообщает «Федеральное агентство новостей».По информации источника, Швед будет призван заменить Милоша Теодосича, который уедет выступать в НБА.Швед защищал цвета ЦСКА в сезон- 2005/06, а затем отправился в аренду в «Химки», где провёл еще один год. С 2012 года Алексей играл в НБА в составе клубов «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».