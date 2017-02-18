Сборная мира обыграла cборную США в Матче восходящих звёзд НБА

В Нью-Орлеане стартовал Звёздный уик-энд НБА. В Матче восходящих звёзд сборная США проиграла сборной мира. Встреча прошла в формате двух четвертей по 20 минут каждая и завершилась со счётом 150:141 в пользу мировых звёзд.
Самым результативным в составе победителей стал Джамал Маррей из «Денвер Наггетс», на счету которого 36 очков и 11 передач. Бадди Хилд («Нью-Орлеан Пеликанс») набрал 28 очков, Кристапс Порзингис («Нью-Йорк Никс») оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов, ещё один представитель «Денвера» Никола Йокич — из 12 очков и 11 подборов. За сборную звёзд США 33 очка набрал Фрэнк Камински («Шарлотт Хорнетс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвс») оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов, Джонатон Симмонс («Сан-Антонио Спёрс») записал на свой счёт 19 очков.