Харден считает себя лучшим баскетболистом мира

Защитник «Хьюстон Рокетс»без лишней скромности заявил, что считает себя лучшим баскетболистом мира на данный момент.«Считаю ли я себя лучшим игроком мира на данный момент? Безусловно. Мне кажется, что я хорош во всём: IQ, изучение игры, умею забивать и помогаю своим партнёрам. Во всей лиге не так много игроков, у которых есть все эти качества. Возможно, кто-то более атлетичен, а кто-то обладает лучшим броском. Но разве есть кто-то, кто хорош во всём сразу?» — приводит слова Хардена Time.В текущем регулярном чемпионате Харджен провёл 57 матчей, набирая в среднем за игру 29,1 очка и делая 11,3 передачи и 7,2 подбора.