Маррей признан MVP Матча восходящих звёзд НБА

Канадский атакующий защитник «Денвер Наггетс»признан самым ценным игроком Матча восходящих звёзд НБА, сообщает официальный сайт лиги. В составе сборной Мира, выйдя со скамейки запасных, он за 20 минут на площадке набрал 36 очков, реализовав 4 из 5 бросков с ближней и средней дистанций, 9 из 14 трёхочковых и 1 из 1 штрафных, а также совершил 3 подбора, отдал 11 передач и сделал перехват. Таким образом Маррей также стал самым результативным баскетболистом и лучшим ассистентом поединка.Встреча завершилась победой сборной Мира со счётом 150:141.