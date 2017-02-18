Джимми Батлер: хотел бы выступать с Ирвингом за одну команду

Лидер «Чикаго Буллз»признался, что разыгрывающий «Кливленд Кавальерс»является его любимым игроком.«С кем бы я хотел выступать за один клуб, если бы мог выбрать одного игрока? Я просто назову имя своего любимого баскетболиста, который не является мною, и это Кайри Ирвинг. Мне очень нравится его игра. Кроме того, он является прекрасным человеком», – приводит слова Батлера NBC Sports.В текущем сезоне Джимми проводит на паркете по 36,6 минуты, собирая коллекцию из 24,5 очка, 6,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за игру.