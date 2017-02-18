Глен Тэйлор: приоритетом для «Миннесоты» в этом сезоне является выход в плей-офф

Владелец «Миннесоты Тимбервулвз»заявил, что команда продолжит бороться за попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.«Руководство «Миннесоты» придерживается одной позиции – мы хотим быть в плей-офф. Этого того стоит. В поражениях нет ничего положительного. Нужно всегда стремиться к победам. Если мы выиграем достаточно матчей для попадания в плей-офф, то наши молодые игроки сделают важный шаг вперёд в своей карьере», – приводит слова Тэйлора The Score.После 57 игр регулярного чемпионата «Тимбервулвз» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.