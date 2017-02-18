Джордж: мне обидно за инцидент с Оукли

Форвард «Индианы Пэйсерс» Пол Джордж прокомментировал инцидент с участием бывшего игрока «Нью-Йорк Никс» Чарльза Оукли, которого вывели из «Мэдисон Сквер Гарден» во время матча против «Лос-Анджелес Клипперс».
«Мне обидно за инцидент с Оукли. Я не являюсь его близким другом, но знаю, что он сделал многое для «Нью-Йорка». Он является легендой «Никс». Чарльз не заслужил такого отношения к себе. Он не должен был оказаться в этой ситуации», – сказал Джордж во время пресс-конференции.
Напомним, что ранее Оукли встретился с владельцем «Нью-Йорка» Джеймсом Доланом, однако сторонам не удалось уладить конфликт.