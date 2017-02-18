А.Гордон: готовлю инновационные, ориентированные на технологию данки

Форвард «Орландо Мэджик»пообещал удивить всех инновационными слэм-данками на конкурсе в рамках уик-энда звёзд НБА.«Вам придётся подождать до субботы, чтобы увидеть мои идеи. Это будут инновационные и ориентированные на технологию данки. Они будут оригинальные и креативные. Вы всё увидите», — приводит слова Гордона The Score.В прошлом году Гордон пробился в финал конкурса, где в зрелищной борьбе уступил Заку Лавину из «Миннесоты Тимбервулвз». В этом году Лавин в конкурсе участия не примет.