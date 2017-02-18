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175 лет назад
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В «Вечернем Урганте» показали репортаж с Матча звёзд Единой лиги ВТБ
18 февраля 2017, суббота. 16:24.
Баскетбол
В телепередаче «Вечерний Ургант» вышел репортаж с Матча звёзд Единой лиги ВТБ.
Матч звёзд прошёл в Сочи 11 февраля, и команда «Звёзд России» в нём обыграла «Звёзд мира» со счётом
131:121
.
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ссылке
.
Источник:
«Чемпионат»
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Единая лига ВТБ
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Новости. Баскетбол
18 февраля 2017, суббота
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